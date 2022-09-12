«Нет смысла выгадывать»: автодилер назвал лучшее время для покупки машины Автодилер Мигаль посоветовал не откладывать покупку автомобиля

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Выгодная покупка автомобиля в связи с нынешней непростой экономической ситуацией — дело непростое, к началу осени спрос на машины среди россиян начал вновь расти, при этом цены по-прежнему высоки и предпосылок к их снижению пока нет, рассказал в беседе с изданием «Слово и Дело» вице-президент Российской ассоциации автодилеров Денис Мигаль. Эксперт рекомендует не откладывать покупку машины, если в ней есть необходимость, поскольку положительных изменений в ближайшие месяцы и даже годы на рынке не предвидится.

Машину нужно брать в тот момент времени, когда вы готовы к покупке. Ни в коем случае нет смысла чего-то ждать и что-то выгадывать. Потому что ситуация с новыми автомобилями никак не изменится в ближайшие несколько лет. Нет ни одной предпосылки для этого. Поэтому если у вас сейчас есть возможность и вы нашли тот автомобиль, который вам нужен, его нужно брать, — призывает Мигаль.

Специалист объяснил, что цены в текущий момент находятся на сравнительно низком уровне из-за небольшого спроса. С укреплением экономики и увеличением спроса есть вероятность роста цен. Также эта отрасль сильно зависит от курса валют, который может измениться не в лучшую для покупателей сторону. По словам эксперта, скачки на рынке валют могут привести к приостановке серого импорта, что только усугубит дефицит на рынке автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Суммарно в том месяце россияне приобрели 41 698 единиц транспорта, в то время как год назад этот показатель был равен 110 870 единицам. При этом отмечается, что с начала 2022 года количество проданных автомобилей в России составило 410 548 единиц, что на 61% меньше по сравнению с прошлогодними данными. При этом аналитики не учитывали продажи BMW и Mercedes-Benz.