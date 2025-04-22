«Нет риска — нет победы!»: как юрист вернул продавцам 100 млн рублей

Фото: Из личного архива

Иван Иванников

Основатель и руководитель юридической компании «Центр взыскания штрафов с маркетплейсов» Иван Иванников рассказал о своей уникальной авторской модели оказания юридических услуг по схеме «гонорар успеха». За несколько лет ведения бизнеса команда Ивана выиграла более 100 дел в судах, возвратив клиентам свыше 100 млн рублей. Сегодня в активе компании более 130 благодарных клиентов, а крупнейший судебный возврат — 34 млн рублей. Своей работой Иван доказал эффективность инновационных подходов в правовой защите предпринимателей сферы электронной торговли.

— Иван, вы начали юридическую практику в 2019 году, а уже через пять лет ваша компания взыскала более 100 млн рублей для селлеров известного маркетплейса. Как вам удалось так быстро выстроить эффективную систему работы и завоевать доверие?

— Идея запустить свое дело возникла после личного конфликта с WB, который неправомерно потерял мой товар. Поддержка согласилась с тем, что я прав, но ничего не сделала. Пришлось идти в суд, и это оказалось успехом. Комьюнити продавцов на WB консолидированно, информация о хороших контактах быстро разлетается. Большая часть клиентов к нам пришла по «сарафанке», конкуренции почти не было, в отличие от нынешнего рынка, где каждый второй — юрист по взысканию денег с WB.

— Как вам пришла уникальная идея создать юридическое бюро, работающее исключительно по принципу гонорара успеха (contingent fee)? Какие преимущества у такой модели?

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— Моя практика показала, что мелкий бизнес испытывает сложности с оплатой заранее. Тогда был бум инфокурсов, и у людей выработалась аллергия на все, за что нужно платить сразу. Так и пришла идея сделать партнерство с нашими клиентами, ведь мы напрямую отвечаем за результат и несем риск наравне с клиентом. Все наши клиенты — это малый бизнес, у которого нет денег, которые можно вывести из оборота для заморозки на оплату юридических услуг, ожидая, пока суд не возместит их. Для нас преимущество в меньшей трате времени на продажу услуг клиентом, потому что большая часть возражений закрывается процентом по результатам выигрыша, также мы можем брать ставку выше, чем конкуренты, работающие по предоплате. Для клиента это уверенность, его деньги остаются в обороте.

— Вы разработали программный бот для автоматического расчета исковых требований — нестандартное решение для юридической сферы. Что вас вдохновило на создание такого инструмента? Сколько времени ушло на разработку и внедрение?

— У нас маленькая команда, и я стараюсь поддерживать ее такой, вспоминая истории Instagram, Apple, Remote, которые создавались и развивались в первое время маленькой группой людей. Если нужно нанять человека, это не всегда про расширение, во многом это то, что есть неэффективность в процессах компании, которую мы и решили с помощью разработки и внедрения бота. Общее время разработки, доработки и внедрения составляет около года, с чем мне помогла компания друга. Вся технология движется вокруг API-ключа WB, который выдает больше информации, чем те документы, которые они предоставляют обычным селлерам, не использующим API в работе.

— Иван, у вас уникальный опыт международного образования: ВШЭ, ESERP в Мадриде и UCI в Калифорнии. Как оно повлияло на развитие ваших профессиональных компетенций и бизнес-модели?

— Каждый этап обучения расширял мой взгляд на профессию. В «вышке» я получил мощную базу по российскому праву, что позволило уверенно стартовать. В ESERP — освоил принципы бизнес-менеджмента и начал думать как предприниматель: про масштаб, процессы, ROI, воронки. В Калифорнии я получил представление о системе common law и ключевых юридических трендах США, включая модель contingent fee, digital legal services и узкопрофильные litigation-фирмы. Все это повлияло на мою стратегию: я строю не просто юридическую фирму, а бизнес с понятной юнит-экономикой, высокой эффективностью и клиентоориентированной моделью. Международное образование помогает мыслить не «как обычно», а «как можно по-другому».

— Какие перспективы вы видите для своей юридической фирмы в ближайшие годы? Планируете ли развивать новые направления деятельности или расширять географию предоставляемых услуг?

— Мы точно будем развиваться в нескольких направлениях. Первое — технологическое: я уже думаю над созданием полноценного SaaS-сервиса для селлеров, где они смогут сами формировать претензии и рассчитывать риски. Второе — международное. Я уже получаю запросы от продавцов, работающих на Amazon, eBay, Etsy, — и понимаю, что многие проблемы в e-commerce универсальны. Образование в UCI — первый шаг для международной экспансии, так как для сдачи адвокатского экзамена необходима магистратура, и осуществление юридической практики в сфере Amazon без этого невозможно. Третье — правовое сопровождение малого бизнеса: от регистрации бренда до защиты в суде. Многие предприниматели ищут «юриста под ключ», и мы начинаем предлагать такой формат. В идеале — выйти на рынки Восточной Европы и Латинской Америки с продуктовой моделью юридических услуг. Я верю, что будущее за узкими, технологичными, честными юридическими компаниями.

Автор материала — Стрельникова Елизавета

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