«Нет причин скорбеть»: Коц об убийстве Кивы Военкор Коц призвал бить по принимающим решения на Украине после убийства Кивы

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Илья Кива

Военкор Александр Коц в связи с убийством экс-депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье написал в своем Telegram-канале, что нужно бить по лицам, принимающим такие решения на Украине. По его словам, это убийство было организовано иностранным государством и исполнено его агентурной сетью.

У меня нет причин скорбеть по Киве, но и уподобляться незалежным «Обозревателям» и УНИАН» я не хочу. Пусть они на каждую нашу утрату бегают с цитатами: «А что он говорил про Крым! А что он говорил про СВО», — написал Коц.

По словам военкора, для него в первую очередь важно, что на территории России совершено убийство с политическим подтекстом. Он призвал распутать всю цепочку. Коц считает, что каждое звено должно быть наказано по всей строгости закона.

А до кого рука Фемиды дотянуться не может, должен быть устранен физически. Это все к давнему спору о том, бить ли по центрам принятия решений или по лицам, принимающим решения. Я — за второй вариант (хотя если лица находятся в центрах, вообще бинго), — указал корреспондент.

Коц уточнил, что речь идет не о политиках, журналистах или лидерах общественного мнения, а о тех, кто планирует теракты и отдает приказы об ударах по мирным городам. По его словам, эта цепочка начинается от верховного главнокомандующего.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что один из постояльцев отеля, недалеко от которого был застрелен Кива, мог информировать киллера о передвижениях экс-депутата Рады. По данным канала, после убийства информатор остался на территории гостиницы, чтобы не привлекать внимание полицейских.