«Нет нашего «Вагнера»: россиянка высказалась о крушении самолета Пригожина Жительница Петербурга назвала Пригожина народным любимцем

Фото: NEWS.ru

Стихийный мемориал у «Вагнер Центра в Санкт-Петербурге

Предприниматель Евгений Пригожин был настоящим народным любимцем, таким мнением с NEWS.ru поделилась жительница Санкт-Петербурга Елена. По ее словам, вся страна радовалась за победы ЧВК «Вагнер» в зоне проведения специальной военной операции. Авиакатастрофа, в которой, предположительно, погиб Пригожин, стала для Елены и других граждан шоком.

Нет теперь нашего «Вагнера». Нет теперь нашего Пригожина, которого в России очень любили, с которым мы шли в одну ногу. [В душе] пустота, — заявила она.

Елена уверена, что Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» боролись за интересы России. Она также отметила, что несмотря на возможную смерть предпринимателя и командира группы Дмитрия Уткина, Россия в конечном счете добьется своих целей в зоне СВО.

Личный самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в минувшую среду, 23 августа. По данным Росавиации, сам предприниматель находился на борту вместе с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным. На месте происшествия обнаружены тела 10 человек. Причина крушения самолета остается неизвестной, по одной из версий, он мог упасть в результате взрыва на борту.