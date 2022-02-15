«Нет иллюзий»: протестующие против вырубки в Троицке рассказали о давлении

Давление на протестующих против вырубки леса под строительство школы в Троицке оказывают и полиция, и нанятые застройщиком охранники, рассказали участники событий изданию Sobesednik.ru. Они отметили, что охрана откровенно бьёт активистов, а сотрудники правоохранительных органов не пресекают этого.

Они выстраивались цепью в технике омоновцев на митингах и шли на людей, кого-то одного выбирали из толпы и били, полиция наблюдала и не вмешивалась, — рассказала студентка Полина.

Полицейские тоже мешают местным жителям выражать свою позицию.

Приехала, наверное, вся полиция Троицка — с оружием, в бронежилетах; выходит полковник, не представляется и говорит, что поступило заявление, что наша палатка мешает проходу, хотя она стояла на сугробе и никому не мешала. Понятых за два часа не нашли и снесли палатку. Они воспринимают нас как митинг, а у нас тут пикник возле стройки, — сообщил пенсионер Владимир Лазарев.

При этом вырубка леса под строительство школы незаконна, считает юрист инициативной группы «За сохранение Троицкого леса» Ольга Сластунина. С 2012 года насаждения входят в зелёный фонд Москвы, у них статус особо охраняемой зелёной территории, объяснила она.

Ни у кого нет иллюзий, что можно пойти против государства или города и выиграть, но я сама не буду чувствовать себя человеком, если ничего не буду делать, — заявила по поводу происходящего студентка Мария Филатова.

Ранее руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин попросил мэра Москвы Сергея Собянина незамедлительно распорядиться прекратить вырубку Троицкого леса, а также сформировать рабочую группу для конструктивного разрешения конфликта. Градоначальнику была направлена соответствующая телеграмма.