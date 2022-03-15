«Нет худа без добра»: Песков о санкциях

Песков ответил Псаки на заявление о крушении российской экономики
Александр Чеков
Александр Чеков
13:10, 15 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заявления о якобы разрушенной российской экономике не отражают реальность, трудности действительно есть, но «нет худа без добра». Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники путём санкций якобы «полностью сокрушили» экономику РФ. Его слова приводит РИА Новости.
Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности. Но любые трудности, которые мы переживаем, одновременно являются и возможностью для развития э, обновления, достижения независимости. У нас есть хорошая пословица «нет худа без добра». Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах, — сообщил он.
Ранее Псаки также заявила о том, что США создадут для Китая «значительные последствия» в cлучае действий, которые будут направлены на нарушение американских санкций, введённых против России из-за cитуации на Украине. При этом она не уточнила, о каких мерах идёт речь, но добавила, что Вашингтон будет координировать cвои действия со своими партнёрами.