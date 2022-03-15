«Нет худа без добра»: Песков о санкциях

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В Кремле отменили ограничительные меры по коронавирусу, сотрудники сняли маски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он отметил, что при этом продолжают действовать меры предосторожности в отношении главы государства Владимира Путина.

Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объёме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях, —...