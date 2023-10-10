«Нет дороги назад»: в ГД призвали лишать релокантов российского гражданства Депутат Бородай призвал лишать релокантов гражданства РФ за предательство

Фото: ГД РФ

Александр Бородай

Релокантов в Россию больше пускать нельзя, они предали родину, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай, комментируя попытки некоторых россиян вернуться из Израиля. Он добавил, что нужно усовершенствовать и упростить процедуру лишения гражданства.

Релокантов в Россию больше никогда пускать нельзя, они предали родину. Мы не предъявляем к ним никаких жестких мер, их имущество не конфискуется, они не преследуются, просто этим людям нечего делать у нас в стране. Пусть они живут где-то в другом месте, выбирают себе другую родину, которая кажется им получше. Они не просто уезжают, а, как правило, долго и с ненавистью оскорбляют Россию и русский народ. Этим людям нет дороги назад. Многие из них пытаются жить там, а зарабатывать деньги здесь, — заявил он.

По мнению депутата, необходимо принять законные акты, которые позволят сделать процесс лишения гражданства легким и простым по отношению к гражданам, покинувшим страну, и даже к тем, кто уехал из России в первый год СВО и вернулся. Бородай заявил, что можно сначала закрыть этим людям въезд в РФ, а потом лишить гражданства.

На мой взгляд, лишение гражданства выглядит логичным. Лично меня больше заботит результат. Нам без этих людей намного лучше, чем с ними. Им без нас, наверное, по крайней мере об этом они постоянно пишут и говорят, тоже намного лучше. Пусть они остаются где-нибудь в Израиле, Европе, США, на Бали. Вот такой результат должен быть достигнут, — резюмировал парламентарий.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что идея лишать россиян гражданства по факту рождения противоречит Конституции России. По его мнению, авторам документа стоит задуматься, нужно ли им продолжать государственную деятельность.