«Нет денег?»: Соловьев нашел способ наладить производство для СВО Соловьев призвал напечатать больше денег, чтобы обеспечить производство для СВО

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Владимир Соловьев

Государственной думе России следует «развязать руки» Министерству промышленности и торговли РФ и производителям продукции для нужд специальной военной операции, заявил во время Петербургского международного экономического форума телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, необходимо убрать лишние проверки и дать больше денег, при необходимости напечатав их, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

Система построена таким образом, что сам черт ногу сломит. В этом же трагедия. А людям надо производить для фронта много, эффективно, быстро, а не думать о том, что из восьми часов 12 минут, формально, а реально из 20 часов, надо 12 отбиваться от проверяющих и писать отписки. Вы бы в Думе просто приняли закон, чтобы, первое, развязать руки министерству, чтобы оно могло нормально заказывать, и второе, производителю, чтобы он четко, ясно, быстро мог производить, — сказал Соловьев.

По его словам, нужно понять, что ситуация критическая, и работать так, как на фронте, о чем говорил и президент РФ Владимир Путин. По его словам, необходимо перенимать опыт Донецкой Народной Республики, где все эти вопросы решают очень быстро.

Если бы на самом деле Денис Валентинович [Мантуров] действовал по нормативам, которые прописаны были там до [СВО], у нас бы вообще ничего не было. Его команда, вы, ребята, герои. <…> Ребята туда сами ездят из министерства, никому ничего не рассказывая, не показывая. Производственники, сколько их работает реально на линии фронта? Приезжают, смотрят, напрямую работают с генералами, с рядовыми, — отметил Соловьев.

По его словам, чтобы наладить производство для СВО, необходимо защитить этих людей от лишних проверок. Кроме того, он призвал дать им больше денег.

Нет денег? Напечатайте. Они все обеспечены. У нас плюс четыре территории, которые никто даже не изволил посчитать. Мы денежную массу можем нарастить существенным образом. Хватит себя душить, — заключил Соловьев.

Ранее Владимир Соловьев возмутился желанием экономить во время СВО на Украине. Он подчеркнул, что акцент нужно делать не на том, сколько стоит, например, система ПВО, а на том, какие затраты придется понести при повреждении промышленных предприятий, в том числе НПЗ.