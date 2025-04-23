Нет денег на новый потолок? Вот 3 способа освежить его почти бесплатно

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Потолок в квартире потерял вид, а на ремонт нет бюджета? Не спешите звать мастеров! Есть простые и доступные способы обновить потолок своими руками без больших затрат и пыли.

Первый способ — побелка или покраска. Если на потолке нет трещин, просто очистите его от пыли и нанесите новый слой побелки или водоэмульсионной краски. Цвет можно выбрать не только белый, но и, например, светло-бежевый, это освежит интерьер.

Второй — наклейка плит из пенополистирола. Такие плиты легко клеятся даже без опыта, маскируют неровности и стоят совсем недорого. Есть варианты с разным узором и тиснением.

Третий — натяжной потолок из ткани своими руками. Да, есть бюджетные комплекты, которые не требуют специального оборудования. Эффект — как у профи!

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.