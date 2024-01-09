«Нет данных»: производитель напитков о вреде нанопластика Глава «Союзнапитков» Новиков: вреда от нанопластика пока не нашли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выводы о наличии и опасности для человеческого организма частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны, заявил РИА Новости глава Союза производителей соков, воды и напитков «Союзнапитки» Максим Новиков. Так он прокомментировал утверждения американских ученых, добавив, что россиянам не стоит переживать, поскольку этой проблемой не занимается ВОЗ.

Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным. <...> Во-вторых, на текущий момент нет масштабных данных, подтверждающих, что наночастицы пластика наносят вред организму человека, — заявил Новиков.

Ранее ученые из Колумбийского университета установили, что около 240 тысяч пластиковых частиц может в среднем содержаться в бутылке воды объемом в литр. Опасность нанопластика для человека заключается в его способности попадать в клетки и кровь из-за очень маленьких размеров, заявили исследователи.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что употребление горячих напитков из термокружек может привести к развитию рака пищевода. По ее словам, это было доказано в ходе исследований, проведенных в Иране.

Также сообщалось, что крышечки для кофе и пластиковые трубочки при взаимодействии с горячими напитками вырабатывают токсичное химическое соединение стирол, поэтому лучше не использовать их. При попадании в организм стирол может навредить нервной системе, дыхательным путям, печени, почкам и даже вызвать рак крови и лимфатической системы.