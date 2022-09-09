«Несуразица»: менеджер Клавы Коки ответил на претензии к шоу возле храма Представитель Клавы Коки Баранов назвал несуразицей обвинения из-за шоу в коротком платье у храма

Фото: klavdiacoca/vk.com

Клава Кока

Концертный директор певицы Клавдии Высоковой, известной под псевдонимом Клава Кока, Денис Баранов назвал несуразицей обвинения против артистки из-за концерта в коротком платье перед детьми на фоне храма. Во время разговора с Lenta.ru он отметил, что у музыканта идеальная репутация, а композиции проходят тщательную цензурную редактуру.

Это какая-то чушь полная. Несуразица. Клава выступает на Днях города даже в Москве в течении пяти лет. У нее идеальная репутация. Все ее треки абсолютно цензурные, светлые и добрые. Кто-то что-то недовольный жизнью написал, мы на это даже время тратить не будем, — заявил Баранов.

Ранее Mash сообщил, что Клаву Коку проверят по двум статьям КоАП и Уголовного кодекса РФ после ее концерта в честь Дня знаний во Владивостоке. Родители подростков взбунтовались после того, как артистка спела, как они посчитали, непристойные песни в коротком платье на фоне церкви.

Взрослые при поддержке Минкульта Владивостока попросили проверить кумира своих детей. Коке могут вменить статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.