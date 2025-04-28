Нестареющая классика: готовим салат оливье с колбасой по простому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оливье с колбасой по классическому рецепту гарантированно понравится гостям

Салат оливье с колбасой — неизменная классика праздничного стола, вкус которой знаком каждому с детства. Простой в приготовлении, но невероятно вкусный, он одинаково хорошо подходит как для торжеств, так и для семейных ужинов. Предлагаем вам проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты

Картошка — 4 шт.

Морковка — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Вареная колбаса (например, докторская) — 300 г

Маринованные огурцы — 4–5 шт. (небольшие)

Консервы (горошек) — 1 упаковка (около 300 г)

Соль, перец и майонез — на вкус

Зелень — для подачи

Способ приготовления

1. Овощи и яйца сварите и очистите от кожуры и скорлупы.

2. Измельчите их, колбасу и маринованные огурцы. Должны получиться маленькие квадратики.

3. В глубоком боуле смешайте нарезанные продукты с горошком (без жижи из банки).

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4. Полейте майонезом, хорошо перемешайте. Посолите и поперчите, как нравится. Отправьте настояться в холодильник.

5. Украсить зеленью перед подачей на стол.

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