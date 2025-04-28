Салат оливье с колбасой — неизменная классика праздничного стола, вкус которой знаком каждому с детства. Простой в приготовлении, но невероятно вкусный, он одинаково хорошо подходит как для торжеств, так и для семейных ужинов. Предлагаем вам проверенный пошаговый рецепт.
Ингредиенты
- Картошка — 4 шт.
- Морковка — 2 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Вареная колбаса (например, докторская) — 300 г
- Маринованные огурцы — 4–5 шт. (небольшие)
- Консервы (горошек) — 1 упаковка (около 300 г)
- Соль, перец и майонез — на вкус
- Зелень — для подачи
Способ приготовления
1. Овощи и яйца сварите и очистите от кожуры и скорлупы.
2. Измельчите их, колбасу и маринованные огурцы. Должны получиться маленькие квадратики.
3. В глубоком боуле смешайте нарезанные продукты с горошком (без жижи из банки).
4. Полейте майонезом, хорошо перемешайте. Посолите и поперчите, как нравится. Отправьте настояться в холодильник.
5. Украсить зеленью перед подачей на стол.
А еще попробуйте приготовить салат «Мимоза» по ГОСТу 1968 года.
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