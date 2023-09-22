«Нестандартный прецедент»: кинолог о корги, съевшем щебень Кинолог Уражевский обвинил хозяев съевшего камни корги в плохом уходе за собакой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корги, съевший почти килограмм щебня, на который пролили шашлычный маринад, мог это сделать из-за плохого ухода со стороны хозяев, заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», он назвал этот случай «нестандартным прецедентом». По словам кинолога, собака могла съесть камни из-за того, что ее мало кормили.

Там наверняка проблема какая-то, — возможно, с рационом, потому что, как мы знаем, даже дети часто лижут стены, потому что не хватает кальция. В корме он содержится. Либо собака была голодная, либо не следили за ней, — пояснил Уражевский.

Кинолог подчеркнул, что ответственные владельцы никогда бы не допустили такой ситуации. Специалист также отметил, что корги — это интеллектуальная порода, которая, прежде чем съесть что-то, сначала понюхает и лизнет предмет. Уражевский уточнил, что эти собаки стали очень популярны, поэтому часто попадают в руки, «в которые не должны попасть». Корги также хорошо поддаются дрессировки. Но, если питомцу не уделять должного внимания, он «будет расти как трава» даже при наличии навыков к обучению.

Все зависит, в какие руки попадает. Если попадает в ответственные руки, то собаки очень воспитанные, контактные и слушают даже на расстоянии 10-20 м все команды. <...> Бывают безответственные хозяева, которые не обучают собак, у них нет времени, и они растут как трава, — заключил кинолог.

В Москве собака породы корги ранее проглотила около килограмма щебня, на который пролили шашлычный маринад. Питомец пришел на запах и за несколько минут съел 730 г камней. Собаку прооперировали, ее жизни теперь ничто не угрожает.