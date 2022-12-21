Nespresso закроет фирменные магазины в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производитель кофе-машин Nespresso закроет фирменные магазины в России, пишут «Ведомости». Сразу три собеседника издания подтвердили планы компании.

Отмечается, что флагманский двухэтажный магазин Nespresso на Большой Дмитровке уже прекратил работу.

В то же время уходить совсем из России Nespresso не планирует. Скорее всего компания переключится на работу с ретейлерами.

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