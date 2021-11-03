Заявившие об увольнении сотрудники скорой в ЕАО привьются

Несколько сотрудников скорой в ЕАО, решивших уволиться, записались на прививки, передаёт РИА Новости.

Если будут противопоказания, они получат медотвод, отмечает агентство.

По данным правительства области, на сотрудников возымел действие «откровенный разговор с коллективом», говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая, и работа эта всегда очень напряжённая, а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной, — сообщается в нём.

В материалах отмечается, что в ходе переговоров с медиками пришли к пониманию, что вакцинация необходима им самим как защита от угрозы заболевания коронавирусной инфекцией, а также и «с этической точки зрения медицинского работника».

Как сообщалось ранее, в Еврейской автономной области уволилось 26 сотрудников скорой помощи, 13 из которых — медперсонал. Восемь фельдшеров и пять медсестёр из бригад приняли такое решение из-за требования вакцинироваться. Оставшаяся часть работников из этого списка — уборщицы и водители. При этом в Облученском районе нет проблемы с недостатком медперсонала и средств, в случае необходимости они будут перераспределены по территории, чтобы на населении не сказалась данная ситуация.

Врач и телеведущий Александр Мясников также прокомментировал недавнее массовое увольнение врачей в Еврейском автономном округе. По его словам, нежелание медиков вакцинироваться могло быть обусловлено недавно перенесённой болезнью.