Несколько российских банков могут исключить из списка системно значимых Центробанк может исключить Райффайзенбанк и Росбанк из реестра системно значимых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перечень системно значимых кредитных организаций России к осени может сократиться, передают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку РФ. Отмечается, что в качестве кандидатов на выбывание рассматриваются Райффайзенбанк и Росбанк.

Как сказано в материале, «дочку» австрийской группы RBI могут исключить из реестра из-за того, что она сокращает свое присутствие в России. По словам собеседника, в этой связи такой шаг ЦБ называют логичным.

Росбанк является возможным кандидатом на исключение из СЗКО потому, что он в процессе интеграции с Т-Банком, рассказал источник в крупной кредитной организации. Кроме того, из списка может пропасть еще один банк — «ФК Открытие», который будет окончательно поглощен ВТБ.

При этом официальный представитель Центробанка заявил изданию, что регулятор не дает предварительных оценок касательно изменений в перечне СЗКО, отметив, что ведомство учитывает изменения в масштабах деятельности и значимости банков. Комментарий также дал представитель Райффайзенбанка, который назвал сообщения о возможном исключении из реестра «слухами и домыслами», призвав ориентироваться только на официальную информацию ЦБ.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявила, что дешевые кредиты не спасут российскую экономику. По ее словам, такое решение работает на короткой дистанции и делает только хуже на «марафонской». Глава ЦБ призвала сначала рассчитать силы, чтобы понять, как можно работать в условиях новых санкций.