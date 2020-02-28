https://static.news.ru/photo/557c614c-5a21-11ea-bee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение марша памяти политика Бориса Немцова в центре Москвы 29 февраля приведёт к перекрытию автомобильного движения на нескольких улицах города, рассказали в ЦОДД.

С 10:00 закроют внутреннюю сторону Страстного бульвара, а с 14:00 — проспект Академика Сахарова (между Садовым и Бульварным кольцами) и внутренние стороны Рождественского, Сретенского и Петровского бульваров, передаёт «Интерфакс». При продвижении колонны активистов движение будет постепенно открываться.

Также на маршруте шествия будет запрещена парковка с 0:00 29 февраля.

В Мосгортрансе отметили, что временно изменятся маршруты автобусов 15, 24, 38, м2, м9, м10 и т13.

Как писал NEWS.ru, мероприятие пройдёт с 13:00 29 февраля. Активисты пройдут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Заявленная численность участников составляет 30 тысяч человек.

В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.

В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек. Заказчика убийства не нашли, а некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.