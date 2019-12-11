https://static.news.ru/photo/ad5c1ec0-1c14-11ea-97f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи проверяют информацию о лишении в столице детей статуса инвалидов.

Проводится проверка по факту лишения несовершеннолетних статуса инвалидности, — отметила Иванова.

На одном из телеканалов показали выпуск, в котором говорилось, что несколько семей пытаются вернуть своим детям статус инвалидов, так как медкомиссия отказывается его продлевать, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы планируют открыть бесплатную программу по профессиональному обучению и переквалификации людей с инвалидностью.