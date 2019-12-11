Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи проверяют информацию о лишении в столице детей статуса инвалидов.
Проводится проверка по факту лишения несовершеннолетних статуса инвалидности, — отметила Иванова.
На одном из телеканалов показали выпуск, в котором говорилось, что несколько семей пытаются вернуть своим детям статус инвалидов, так как медкомиссия отказывается его продлевать,
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы планируют открыть бесплатную программу по профессиональному обучению и переквалификации людей с инвалидностью.
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