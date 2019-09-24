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Ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибирского федерального округа составил более 10 млрд рублей. Об этом сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло на совещании с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки в Красноярске.

Ущерб для экономики страны от преступлений в лесной отрасли в округе оценивается в более чем 10 млрд рублей, — цитирует его ТАСС. Меняйло отметил, что на долю СФО приходится 35%...