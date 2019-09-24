Замначальника ГИБДД генерал-майор полиции Владимир Кузин рассказал, что МВД РФ поддержало идею снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч в новом КоАП.
Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях проходит согласование в правительстве, депутаты обсудят её, предположительно в начале 2020 года, сообщает «
Сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч.
Как писал News.ru ранее, ремни безопасности в автобусах, в которых осуществляются групповые перевозки детей, станут обязательными с октября. Об этом сообщили в ГИБДД.