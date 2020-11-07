Неродившийся ребёнок спас мать от смертельной болезни

Жительница Ливерпуля вовремя узнала о смертельно опасной болезни благодаря своему неродившемуся ребёнку.
По словам 39-летней Даниэллы Райт, во время вынашивания первого сына Джозефа, которому сейчас семь лет, её мучили боли в области таза. Во вторую беременность она ощутила те же симптомы, однако списала на особенности организма.
В 2019 году, уже на пятом месяце беременности, женщина внезапно почувствовала сильную боль в области живота и услышала звук, похожий на перелом. Она попросила своего партнёра Джеймса отвезти её в больницу, чтобы пройти обследование. В результате врачи обнаружили у неё рак груди, который распространился по всему телу.
Райт провели операцию на мозге и курс радиотерапии. На 22-й неделе она потеряла ребёнка.
Наш ребёнок был таким благословением. Он спас мою жизнь, — отметила британка.
В настоящее время она продолжает лечиться. За её состоянием следят врачи,
Ранее NEWS.ru писал, что беременная женщина, у которой был обнаружен коронавирус, умерла несмотря на усилия врачей. 34-летняя россиянка была госпитализирована две недели назад из посёлка Ола в Магаданский инфекционный госпиталь № 2. Лечение препаратами было ограничено из-за беременности, что осложнило лечение.