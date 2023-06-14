«Нерентабельная растрата»: общественный деятель о молочных кухнях Общественный деятель Боровова назвала возрождение института молочной кухни нерентабельным

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Возрождение института молочной кухни окажется нерентабельной растратой государственного бюджета, заявила общественный деятель, председатель региональной общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова. Она пояснила «360», что такие пункты бывают в плохой доступности, а матерям чаще всего просто не с кем оставить детей, чтобы забрать продукцию. Кроме того, она рассказала, что «молочный пакет», которым пользовалась сама при рождении детей, не соответствовал потребительской корзине.

Имея семь детей и большой опыт общения с молочными кухнями, могу сказать, что молочные кухни — нерентабельная растрата государственного бюджета, — подчеркнула общественный деятель.

По ее словам, нормальная финансовая поддержка была бы удобнее для матерей: те могут самостоятельно выбрать, что купить ребенку и что ему на данный момент необходимо. Боровова отметила, что на содержание раздаточных кухонь и логистику тратятся большие суммы из бюджета. При этом выбор достаточно скудный, уточнила общественный деятель. Так, некоторые дети могут иметь непереносимость к определенным компонентам. В связи с этим матери, получая продукцию на руки, вынуждены ее продавать, чтобы купить необходимое.

Среди минусов института молочный кухни Боровова назвала отсутствие согласованности между социальными структурами и медициной. Когда врач назначает определенные продукты питания ребенку, родителям приходится долгое время тратить, чтобы продукцию выписывали в полном объеме.

Родители становятся заложниками ситуации. Они должны в определенные часы работы кухни идти в раздаточный пункт и часто выслушивать нелицеприятные комментарии от сотрудников этих пунктов, — заключила Боровова.

Общественный деятель Владимир Михайлов напомнил, что в СССР причиной ликвидации молочных кухонь стала череда отравлений у детей из-за несоответствия условий хранения. В связи с этим он считает, что возрождение института возможно только при соблюдении всех санитарных норм. Михайлов отмечает, что в таком случае инициатива может оказаться крайне успешна для России.

Депутат ГД Бессараб ранее поддержала идею возрождения молочных кухонь. По ее словам, продукция, которую выдают в раздаточных пунктах, более полезная, чем сухие смеси. Кроме того, сегодня возможность сохранить продукты молочной кухни гораздо выше, чем раньше.