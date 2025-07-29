Нереально вкусная аджика с хреном и помидорами — попробуйте и удивитесь!

Нереально вкусная аджика с хреном и помидорами — попробуйте и удивитесь!

Рецептов аджики много, но классическая версия с хреном и помидорами — вне конкуренции. Эта аджика идеально подходит для зимних заготовок и отлично дополняет любое блюдо.

Ингредиенты

Помидоры — 500 г

Корень хрена — 2–3 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Острый перец — 1 шт.

Чеснок — 4–5 зубчиков

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Соль — 2/3 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 77 ккал

Белки — 0 г

Жиры — 6 г

Углеводы — 7 г

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты. Тщательно промойте овощи. Очистите перцы от семян, корень хрена — овощечисткой. Пропустите овощи через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте. Влейте уксус, снова перемешайте. Добавьте соль и сахар, тщательно размешайте. Для зимних заготовок разложите аджику по стерилизованным банкам, простерилизуйте 10 минут с момента закипания воды и герметично закройте крышками.

Аджика готова! Наслаждайтесь пикантным вкусом круглый год.

Когда в доме есть бананы и творог, я сразу вспоминаю про ленивые вареники. Готовятся быстро, вкус потрясающий, а главное — сыты все, от детей до мужа.