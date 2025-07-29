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29 июля 2025 в 07:30

Нереально вкусная аджика с хреном и помидорами — попробуйте и удивитесь!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецептов аджики много, но классическая версия с хреном и помидорами — вне конкуренции. Эта аджика идеально подходит для зимних заготовок и отлично дополняет любое блюдо.

Ингредиенты

  • Помидоры — 500 г
  • Корень хрена — 2–3 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Острый перец — 1 шт.
  • Чеснок — 4–5 зубчиков
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Соль — 2/3 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 77 ккал
Белки — 0 г
Жиры — 6 г
Углеводы — 7 г

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. Тщательно промойте овощи. Очистите перцы от семян, корень хрена — овощечисткой.
  3. Пропустите овощи через мясорубку или измельчите в блендере.
  4. Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте.
  5. Влейте уксус, снова перемешайте.
  6. Добавьте соль и сахар, тщательно размешайте.
  7. Для зимних заготовок разложите аджику по стерилизованным банкам, простерилизуйте 10 минут с момента закипания воды и герметично закройте крышками.

Аджика готова! Наслаждайтесь пикантным вкусом круглый год.

Когда в доме есть бананы и творог, я сразу вспоминаю про ленивые вареники. Готовятся быстро, вкус потрясающий, а главное — сыты все, от детей до мужа.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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