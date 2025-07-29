Нереально вкусная аджика с хреном и помидорами — попробуйте и удивитесь!

Рецептов аджики много, но классическая версия с хреном и помидорами — вне конкуренции. Эта аджика идеально подходит для зимних заготовок и отлично дополняет любое блюдо.
Ингредиенты
- Помидоры — 500 г
- Корень хрена — 2–3 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Острый перец — 1 шт.
- Чеснок — 4–5 зубчиков
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 1 ст. л.
- Соль — 2/3 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
Пищевая ценность на 100 г
Калории — 77 ккал
Белки — 0 г
Жиры — 6 г
Углеводы — 7 г
Пошаговый рецепт
- Подготовьте все ингредиенты.
- Тщательно промойте овощи. Очистите перцы от семян, корень хрена — овощечисткой.
- Пропустите овощи через мясорубку или измельчите в блендере.
- Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте.
- Влейте уксус, снова перемешайте.
- Добавьте соль и сахар, тщательно размешайте.
- Для зимних заготовок разложите аджику по стерилизованным банкам, простерилизуйте 10 минут с момента закипания воды и герметично закройте крышками.
Аджика готова! Наслаждайтесь пикантным вкусом круглый год.
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