Непривитым пожилым петербуржцам ограничат доступ к бытовым услугам
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:09, 10 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса, ограничат доступ в заведения общепита и к ряду бытовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. С 10 ноября в Северной столице ввели обязательную вакцинацию для пожилых.
Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова постановила сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. От обязательной прививки освобождаются лица, имеющие противопоказания к вакцинации. Отмечается, что работающих жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы.
Контроль за исполнением постановления возлагается на правительство Санкт-Петербурга.
В то же время, глава СПЧ Валерий Фадеев высказал мнение, что без принятия соответствующего законопроекта у властей Санкт-Петербурга нет инструментов для побуждения людей прививаться.
О необходимости сделать вакцинацию обязательной ранее заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что введение такой меры не нарушает конституционные права россиян.