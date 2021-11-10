Непривитым пожилым петербуржцам ограничат доступ к бытовым услугам

Неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса, ограничат доступ в заведения общепита и к ряду бытовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. С 10 ноября в Северной столице ввели обязательную вакцинацию для пожилых.

Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова постановила сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. От обязательной прививки освобождаются лица, имеющие противопоказания к вакцинации. Отмечается, что работающих жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы.

Контроль за исполнением постановления возлагается на правительство Санкт-Петербурга.

В то же время, глава СПЧ Валерий Фадеев высказал мнение, что без принятия соответствующего законопроекта у властей Санкт-Петербурга нет инструментов для побуждения людей прививаться.

О необходимости сделать вакцинацию обязательной ранее заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что введение такой меры не нарушает конституционные права россиян.