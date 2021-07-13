Непривитым студентам ВШЭ запретили посещать занятия без ПЦР-теста

Студенты Высшей школы экономики не смогут посещать очные пары без ПЦР-теста. Речь идёт именно о тех учащихся, у которых нет антител или же они не вакцинированы. Об этом говорится в приказе вуза.

Студенты из категории «обучающиеся в зоне риска» будут допускаться на такие занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трёх календарных дней, — говорится в приказе.

По другим же дисциплинам, которые можно перевести в онлайн-формат, будут проводиться дистанционные лекции. Что же касается первокурсников, то их будут допускать на занятия до 30 сентября. Специально для них руководство вуза организует возможность привиться в самом университете.

Ранее бывший глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов был назначен исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики. Такое решение принято на заседании учёного совета вуза.