Непривитым россиянам дали совет, как защититься от гриппа Отоларинголог Зайцев: защититься от гриппа непривитым людям поможет витаминотерапия

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Люди, которые по разным причинам не хотят вакцинироваться, могут заняться профилактикой гриппа с помощью витаминотерапии, обильного питья и использования противовирусных интраназальных препаратов в виде спрея или сухого инсуфлятора, рассказал в комментарии «Слову и Делу» отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам укрепить иммунитет также помогут овощи и зелень.

Если человек не хочет вакцинироваться, альтернативой могут быть противовирусные интраназальные препараты в виде спрея или сухого инсуфлятора. <...> Безусловно, витаминотерапия. Обильное питье. <...> Витамин С в любом виде: хоть цитрусовые, хоть квашеная капуста. В диете лучше делать упор на овощи, а не на мясо. И последнее, если человек занимается детоксикацией, чистит свой организм зеленью: листьями шпината, морковью, сельдереем — это тоже укрепляет иммунитет, потому что стенки кишечника становятся чистыми, — пояснил эксперт.

Специалист уточнил, что вакцинироваться от гриппа можно не только летом или в начале осени — прививку можно сделать в любой момент, если человек еще не заразился болезнью. При этом, по его словам, вакцинация должна быть добровольной, и, если человек отказывается от прививки, он должен озаботиться самостоятельной поддержкой своего иммунитета.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, что в Москве сезонно начали «гулять» грипп и ОРВИ. Специалист отметила, что в первую очередь стоит заняться общим укреплением иммунитета путем закаливания и соблюдения режима сна. Также, по ее словам, следует одеваться по погоде и постараться употреблять в пищу побольше фруктов.