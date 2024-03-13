Кактус раздора: почему педагога уволили за фото редкого цветка на 8 Марта

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Алексей Жданов заявил, что его вынудили уволиться после того, как он поздравил женщин с 8 Марта. Он выложил в рабочий чат в Telegram фотографии зацветшего редкого кактуса, который выращивал много лет. Некоторым коллегам цветок показался неприличным. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

Что преподаватель рассказал о «неприятной ситуации»

Жданов рассказал в беседе с NEWS.ru, что после публикации фото в рабочем чате его вызвали к руководству «на ковер», но причину не сообщили. По его словам, когда пришло «приглашение», он еще не знал, что дело в фотографии растения.

«Про кактус я узнал после. Мне не разъяснили суть неприятной ситуации, а просто предлагали явиться на беседу. Я два дня пытался добиться ответа, что за ситуация, и отказывался являться просто так», — отметил Жданов.

По словам преподавателя, его игнорировали в рабочем чате несколько дней. Ему поставили условие: либо прийти к директору, либо написать заявление об увольнении по собственному желанию. В ответ на это Жданов, по его словам, выдвинул встречный ультиматум. Он заявил, что явится на беседу, когда узнает причину.

«Меня вновь проигнорировали. В итоге я написал заявление, я тоже человек упертый. Буквально через студентов кое-как вытащил информацию, что, оказывается, все это произошло из-за фотки кактуса. Они назвали это „шуткой ниже пояса“. Я был просто в шоке от происходящего, как и студенты. Мне кажется, что они просто решили докопаться, а я пошел на принцип», — добавил он.

Преподаватель подчеркнул, что отправил заявление об увольнении коллегам в электронном виде. После этого, отметил Жданов, с ним никто не связывался и не пытался урегулировать сложившуюся ситуацию. Сам он не приходил в колледж и не связывался с директором.

Фото: vk.com/jdancheg Алексей Жданов

Педагог записал видеоролик после увольнения

Экс-преподаватель колледжа рассказал об этой истории на личной странице в соцсети. В частности, он записал четырехминутное видео, в котором показал «неприличные» кактусы из своей большой коллекции, которую он выращивал долгие годы.

«Я вынужден был написать заявление, потому что дамам преклонного возраста показалось, что кактусы — это неприличные вещи. Оказывается, что есть женщины, которые не понимают, что такое искусство, что такое цветок. Что цветок — это не всегда тюльпан», — сказал Жданов в ролике.

При этом он сообщил NEWS.ru, что не понимает, почему коллеги так ополчились на него. По его словам, у них были нормальные, рабочие отношения.

Жданов высказал мнение в соцсетях, что сейчас руководство колледжа пытается очернить его имя в стенах Волгоградского государственного технического университета, где тот трудится по совместительству. При этом он уточнил в беседе с NEWS.ru, что у него не возникло проблем на втором месте работы.

Что бывшие коллеги говорят об уволенном преподавателе

Жданов заявил, что фотография кактуса в рабочем чате возмутила двух его бывших коллег — руководителя службы информационных технологий и цифровых проектов колледжа Аллу Александрину и преподавательницу Елену Гладкову. Однако женщины не делали публичных заявлений по поводу сложившейся ситуации.

За весь коллектив колледжа заступилась педагог-психолог Анастасия Саврасова. Она написала на личной странице в соцсети, что Жданов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вопросов или претензий к учебному заведению со стороны преподавателя не поступало. По словам Саврасовой, заявление поступило 11 марта около 17:00, а «параллельно с этим появились публикации в социальных сетях, содержащие недостоверную и порочащую информацию».

«Теперь — уже бывший — коллега порочит коллектив и отзывается недостойно обо всех коллегах. Педагогический и профсоюзный коллектив осуждает данную риторику — такое поведение для преподавателя является неприемлемым», — заявила Саврасова NEWS.ru.

Она добавила, что ранее, «используя служебный чат, Жданов многократно заполнял его личными сообщениями, допуская ненормативную лексику и непристойные замечания в отношении коллег». Саврасова отметила, что коллеги неоднократно делали ему замечания, но он не реагировал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как директор колледжа отреагировал на ситуацию

О спорной ситуации высказался и директор колледжа Сергей Лиховцов. Его заявление было опубликовано в группе в соцсети «ВКонтакте» под названием «Мы вместе», администраторы которой занимаются «воспитательной работой и социальной поддержкой Волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Ю. Гагарина». Директор ВКУиНТ высказал мнение, что причиной увольнения Жданова стали вовсе не фотографии кактуса и поздравления коллег с 8 Марта. Лиховцов подчеркнул, что учитель «работал по совместительству и уволился по собственному желанию».

«События в рабочем чате представлены с одной стороны и не являлись основанием для публичного осуждения сотрудника или дисциплинарных разбирательств, как было представлено в СМИ», — заявил директор колледжа.

Он осудил Жданова за то, что бывший преподаватель после увольнения «плохо говорит о коллективе». Кроме того, Лиховцов обвинил экс-коллегу в распространении в интернете ложной информации о колледже и о его сотрудниках.

Что думают студенты об увольнении учителя

Жданов заявил, что его бывшие студенты уже несколько дней пишут ему слова поддержки. В Сети появилась петиция с требованием восстановить экс-преподавателя в должности. По данным на 13:00 13 марта ее подписали 160 человек. Однако Жданов говорит, что петиция вряд ли чем-то поможет, она и не нужна, ведь «возвращаться туда (в колледж. — NEWS.ru) было бы глупо».

Жданов высказал мнение, что студентам ВКУиНТ запретили публично комментировать эту ситуацию. Кроме того, экс-преподаватель заявил, сославшись на переписку с одним из бывших учеников, что студентам нельзя упоминать его имя в стенах колледжа и публиковать мемы с кактусами, которые после этого инцидента начали появляться в соцсетях.

Жданов отметил, что ему больше всего жалко студентов, поскольку, по его словам, в учебном заведении и так не хватает кадров. После увольнения Жданов попросил прощения у бывших учеников за то, что не сможет закончить с ними семестр, и поблагодарил их за поддержку.

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