Неправильная поза за компьютером опасна разрушением позвонков и мигренью

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«Компьютерная шея» образуется, когда тело неподвижно находится в определенной позе. Дефект создает излишнее напряжение в шейном отделе, от которого образуется холка в седьмом шейном позвонке и застойные явления в области шеи, рассказала «Газета.ru» преподаватель курса «Здоровая спина» Татьяна Абдулина.

Из-за неправильного положения голов шея находится в неестественном состоянии, укорачивается и как бы «входит» в тело, поясняет эксперт. По ее словам, чтобы не приобрести такой дефект при работе за компьютером необходимо контролировать наклон головы.

При наклоне головы вступает в действие физический закон рычага, согласно которому увеличивается давление на опору, то есть шею. При вертикальном положении головы по отношению к телу давление на шею осуществляется как при массе 5 кг. Если голова как рычаг получает наклон, то давление на шею увеличивается в 3 раза, что сравнимо с массой головы в 15 кг, — объяснила Абдулина.

У людей с таким дефектом быстрее разрушаются шейные позвонки, а также происходит деформация всего скелета, утверждает специалист. Кроме того, неправильное положение шеи по отношению к позвоночнику вызывает мигрень и головные боли.

Чтобы не приобрести «компьютерную шею» необходимо во время работы за компьютером делать раз в 40 минут перерывы и разминаться, чтобы предотвратить застойные явления в организме, советует Абдулина. По ее словам, очень важно следить за положением головы во время работы.

Экран должен быть прямо перед глазами, и глаза должны смотреть прямо перед собой, без наклона. Обычно, когда человек работает за компьютером, он смотрит вниз на клавиатуру, голова получает наклон с углом 10 градусов. В таком случае нужно как можно чаще поднимать взгляд и смотреть в монитор, отслеживая наклон головы, — рекомендует эксперт.

Невролог и остеопат Александр Евдокимов ранее рассказал, что основная причина боли в спине у современного человека — стресс и эмоциональное перенапряжение. По его словам, если психологический фон нарушен, это отражается на работе всего организма не меньше, чем физическое воздействие.