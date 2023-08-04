Неправильная маркировка фильмов обошлась кинотеатру Оkko в миллион рублей Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Оkko на миллион рублей по статье о пропаганде ЛГБТ

Фото: shutterstock.com

Онлайн-кинотеатр OKKO получил штраф в размере 1 млн рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Поводом для этого послужила неправильная маркировка фильмов.

Дело об административном правонарушении рассматривалось в Приморском районном суде Петербурга. Из протоколов следует, что онлайн-кинотеатр неправильно поставил возрастную маркировку в 16 фильмах. В списке оказались картины «Бриджит Джонс: грани разумного», «Английский цирюльник», «Александр», «Семейка Тененбаум», «Зильс-Мария», а также ряд других.

Суд объединил протоколы в один и назначил ООО «ОККО» штраф в 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

В начале июля онлайн-сервис «Кинопоиск» также получил административный штраф за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним. Кинотеатр обвинили в отсутствии маркировки «18+» на фильмах «Еще три свадьбы», «Отель номер 6», «Дылда» и других. «Кинопоиск» обязали выплатить 1 млн рублей. В пресс-службе онлайн-кинотеатра отметили, что сервис намерен обжаловать это решение, так как существующие нормативные акты не дают объективных критериев для определения информации об ЛГБТ.