Муж пострадавшей в ДТП с Билом оценил её состояние

https://static.news.ru/photo/ac3fcfd0-a1b7-11eb-b7cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруг консультанта Госдумы Марии Артёмовой, которая пострадала при ДТП с участием блогера Эдварда Била, рассказал о её состоянии.

По словам Константина, жена немного устала от болей и медицинских процедур и хочет поскорее уехать домой. Она чувствует себя «нормально».

Неподвижное состояние. Не перевернуться, ничего. В конце недели будут делать операцию на вторую ногу, снимут железные штыри, и пойдёт третий этап восстановления. Врач сказал, не менее чем через три месяца ногу можно будет только опускать к земле. Пока она будет лежать плашмя, — поделился мужчина.

Он уточнил, что у Марии так и не получилось вспомнить момент аварии, последние кадры — это выезд на Садовое кольцо. Дальше провал в памяти. При этом она активно интересуется подробностями случившегося.

Такая девочка кровожадная, интересуется, что было, как было, — посмеялся Артёмов.

Супруг рассказал, что сейчас пострадавшую часто посещают массажисты, помогающие разрабатывать мышцы, чтобы они не атрофировались.

Также Константин подчеркнул, что никто из обвиняемых по делу так и извинился перед семьёй, однако он не держит обиды на них, так как на эмоциях мог наговорить лишнего.

В свою очередь адвокат пострадавшей Андрей Князев сообщил, что её состояние остаётся стабильным. Он ведёт с ней переговоры, в настоящее время обсуждается вопрос о подаче гражданского иска к виновнику ДТП, передаёт 5-tv.ru.

Ранее публицист Анатолий Вассерман прокомментировал аварию, которая произошла по вине блогера Эдварда Била. По его словам, ещё до резонансного ДТП молодой человек успел разбить несколько автомобилей и выступал в качестве организатора «опасных для жизни розыгрышей».