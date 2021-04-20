Муж пострадавшей в ДТП с Билом оценил её состояние

Супруг консультанта Госдумы Марии Артёмовой, которая пострадала при ДТП с участием блогера Эдварда Била, рассказал о её состоянии.
По словам Константина, жена немного устала от болей и медицинских процедур и хочет поскорее уехать домой. Она чувствует себя «нормально».
Неподвижное состояние. Не перевернуться, ничего. В конце недели будут делать операцию на вторую ногу, снимут железные штыри, и пойдёт третий этап восстановления. Врач сказал, не менее чем через три месяца ногу можно будет только опускать к земле. Пока она будет лежать плашмя, — поделился мужчина.
Он уточнил, что у Марии так и не получилось вспомнить момент аварии, последние кадры — это выезд на Садовое кольцо. Дальше провал в памяти. При этом она активно интересуется подробностями случившегося.
Такая девочка кровожадная, интересуется, что было, как было, — посмеялся Артёмов.
Супруг рассказал, что сейчас пострадавшую часто посещают массажисты, помогающие разрабатывать мышцы, чтобы они не атрофировались.
Также Константин подчеркнул, что никто из обвиняемых по делу так и извинился перед семьёй, однако он не держит обиды на них, так как на эмоциях мог наговорить лишнего.
В свою очередь адвокат пострадавшей Андрей Князев сообщил, что её состояние остаётся стабильным. Он ведёт с ней переговоры, в настоящее время обсуждается вопрос о подаче гражданского иска к виновнику ДТП,
Ранее публицист Анатолий Вассерман прокомментировал аварию, которая произошла по вине блогера Эдварда Била. По его словам, ещё до резонансного ДТП молодой человек успел разбить несколько автомобилей и выступал в качестве организатора «опасных для жизни розыгрышей».