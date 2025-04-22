Неожиданный помощник подсказал россиянке, как выиграть в лотерею «Столото»: жительница Нижегородской области выиграла 36 млн рублей благодаря ИИ

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Жительница Нижегородской области выиграла 36 млн рублей в лотерею «Рапидо Про» благодаря искусственному интеллекту, рассказали РИА Новости в «Столото». Отмечается, что она также сверилась с гороскопом.

За числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, число два — для второго. Так, по итогам 325 497-го тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля, — сообщили в компании.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин призвал поэтапно внедрять нейросети в судебные процессы в России, в том числе бракоразводные. Искусственный интеллект, по его мнению, в будущем может составлять процессуальные документы по распространенным делам.

До этого Колумбийский университет отчислил студента факультета компьютерных наук Чунгина Ли за написание и запуск нейросети для скрытого решения технических задач во время собеседований. Продукт, получивший название Interview Coder, Ли, по собственному признанию, использовал для обмана таких компаний, как Amazon, Capital One, Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и TikTok — все собеседования были пройдены успешно.