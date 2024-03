Американские ученые из университетов и департамента здравоохранения Нью-Йорка исследовали причины распространения легионеллеза и пришли к выводу, что росту заболевания способствует снижения уровня диоксида серы (SO2), передает Proceedings of the National Academy of Sciences Nexus (PNAS Nexus). По словам специалистов, чистый воздух является благоприятной средой для «болезни легионеров».