Неожиданные ингредиенты вкусного борща: что добавляли советские хозяйки

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Многие хорошо знают основные ингредиенты борща. Это блюдо готовят практически в каждой семье. Однако в старых кулинарных книгах есть разные рецепты этого супа, даже с самыми необычными компонентами.

В брошюре «Домашние блюда с дрожжами» 1944 года оказался рецепт борща с добавлением свежих дрожжей. При этом в те времена дрожжи шли не только в борщ, но и в щи, гороховый и перловый супы, а также в рассольник. Для этого прессованные дрожжи разводили водой и кипятили не менее часа. Во время кипячения к ним добавляли несколько стеблей укропа, петрушки или сельдерея. Отвар процеживали и вливали в полуготовый борщ.

В СССР борщ с рыбой готовили повсеместно. В книгах 50–60-х годов есть и такие рецепты. А вот в книге 1967 года предлагался рецепт борща с добавлением фрикаделек из сельди и сардин. Рыбу пропускали через мясорубку, добавляли лук, яйцо и муку, обжаренную с маслом. При этом рыбные фрикадельки добавляли почти в самом конце готовки, передает «Гастрономъ».

Ранее повар Юлия Архипова рассказала, что сделать борщ более ароматным и вкусным можно с помощью чернослива, сахара и соленого сала с чесноком. По словам специалиста, добавки придадут блюду уникальность. Другим секретом вкусного борща Архипова назвала добавление сахара или натурального меда.