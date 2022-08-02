Неонатолог рассказал о пользе грудного вскармливания Неонатолог Аксенов: ребенок на грудном вскармливании приобретает пассивный иммунитет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При грудном вскармливании новорожденный ребенок приобретает пассивный иммунитет и становится менее подверженным неинфекционным заболеваниям: например, ожирению или диабету, заявил неонатолог Денис Аксенов. Он также пожаловался, что реклама детских смесей негативно влияет на сознание российских матерей, призывая их заменять грудное молоко на заменители, пишет «Радио 1».

Многие женщины у нас карьеристки и думают, что если они быстрее выйдут на работу и начнут продвигаться и развиваться, то так будет лучше для них. А для ребёнка уже всë придумано: куча заменителей молока, смеси, различные комбинации. Реклама говорит нам о том, что создан идеальный продукт, который может кормить вашего малыша, и вы можете ни о чëм не задумываться. Многие женщины смотрят это, поддаются воздействиям телевидения, интернет-сообщества и вскармливают детей заменителями, — высказался Аксенов.

По его словам, если ребенок находится на грудном вскармливании, то его начинают прикармливать спустя полгода, а если малыша кормят искусственными смесями — то через четыре месяца. При этом неонатолог отметил, что если девушка действительно не может кормить ребенка грудью по физическим причинам, то соответствующую замену должен назначить педиатр. Аксенов призвал давать ребенку материнское молоко как можно дольше, по рекомендациям ВОЗ максимальный срок грудного вскармливания может доходить до двух лет.

Ранее стало известно, что матери способны передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко. Специалисты провели исследование, которое показало, что находящиеся на грудном вскармливании младенцы получают частичную защиту от COVID-19.