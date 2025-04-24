Необычная яичница «Инь-ян»: быстрый завтрак для ранних пташек!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим необычную яичницу «Инь-ян»! Это не просто яичница, а настоящее кулинарное искусство, где гармония формы и вкуса пробуждает аппетит. Белая и зеленая части символизируют баланс, а простота приготовления делает блюдо доступным каждому.

Разморозьте 100 г шпината и мелко порубите. Разделите четыре яйца на белки и желтки. Для белой части взбейте два яйца целиком, посолите и вылейте на разогретую сковороду с маслом. Жарьте на среднем огне до готовности, затем переложите на тарелку. Для зеленой части смешайте белки от оставшихся двух яиц со шпинатом и щепоткой соли. Вылейте массу на сковороду, создавая круг. Аккуратно добавьте два желтка на расстоянии друг от друга, формируя «точки» символа.

Готовую зеленую яичницу положите рядом с белой. Острым ножом разрежьте обе части по плавной изогнутой линии, затем поменяйте половинки местами, создавая идеальный «инь-ян». Подавайте сразу, украсив веточкой зелени.

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