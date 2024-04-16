«Необоснованная инициатива»: учитель о введении уроков гольфа Учитель Снегуров раскритиковал идею введения гольфа в школьную программу

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Инициатива ввести уроки гольф является «необоснованной и поспешной», заявил Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что школьная программа и без того перегружена. По его словам, дети будут воспринимать гольф не как способ разгрузки, а как очередной урок.

Я считаю эту инициативу необоснованной, поспешной и совершенно звучащей как будто из другого пространства. <...> Может, чиновники высшего звена считают, что это уроки разгрузки, отдыха, переключения деятельности, но я хочу их разочаровать: любой урок, даже физкультура, — это воспринимается как урок, — пояснил учитель.

Снегуров также усомнился, что гольф может сформировать у учащихся чувство патриотизма. Он отметил, что это не коллективная игра. Кроме того, на гольф нужно выделять по несколько часов. Вместо этого учитель предложил ввести в школах ГТО. По его словам, это больше соответствует «запросу детского мира».

Если просто в зале на дощатом полу клюшкой бить, то это будет не гольф. У нас дети двигаться толком не могут, координации нет, надо заниматься простейшими упражнениями. Например, ГТО. Это обосновано и соответствует запросу мира детства, — заключил педагог.

Ранее стало известно, что Минпросвещения включило в школьную программу по физкультуре новые виды спорта — чирлидинг, гольф, ушу. В приказе отметили, что гольф «формирует патриотизм и нравственные качества».

РЭУ имени Плеханова Инга Корягина, комментируя данную инициативу, подчеркнула, что введение новых видов спорта в школьную программу потребует дополнительного финансирования. Эксперт подчеркнула, что основной вопрос заключается в бюджете и источниках его пополнения.