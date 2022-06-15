Мурашко оценил необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян Мурашко сообщил об отсутствии необходимости проводить массовую вакцинацию от оспы обезьян

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В России в данное время отсутствует необходимость проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян в странах Европы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По его словам, в стране создана мощная лабораторная база, которая позволяет в короткий промежуток времени идентифицировать вирусы.

Сейчас такой необходимости нет, — сказал Мурашко.

Он отметил, что в России существуют тeхнологические платформы для создания лекарственных и вaкцинных препаратов, которые позволяют за очень короткий промeжуток времени адаптировать ту или иную вакцину, чтобы оказывать помощь.

В США в мае начали доклинические испытания вакцины против оспы обезьян. Фармхолдинг Moderna занимается разработкой сразу четырех препаратов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что для контактировавших с инфицированными оспой обезьян вводится карантин сроком на 21 день. В течение трех недель медики будут осуществлять динамический контроль за этой группой риска.