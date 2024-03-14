«Ненормальная мама была»: Игорь Крутой об отношениях Моргуновой с сыном Крутой: Моргунова просила смерти у Бога после потери сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Крутой

Народная артистка России Светлана Моргунова очень любила сына и все время пыталась «подстелить под любое место, где он мог упасть», рассказал на церемонии прощания с ней российский певец и композитор Игорь Крутой. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, она была «ненормальной мамой» и после ухода ребенка «просила смерти у Бога».

Она ненормальная мама была — в армию за ним ездила, пыталась все время подстелить под любое место, где он мог упасть. И, конечно, его уход... она уже просила смерти у Бога, не хотела жить. После этого пожила четыре года. Она уже практически ни с кем не хотела общаться, — рассказал композитор.

О смерти Моргуновой стало известно 10 марта, актриса скончалась на 85-м году жизни от остановки сердца. 6 марта деятель культуры отпраздновала день рождения.

На церемонии прощания с артисткой Лев Лещенко заявил, что она была в каком-то смысле поводырем, заботливо опекающим молодых коллег по цеху. По его словам, она была по-настоящему привязана к своим «подопечным», стирала им рубашки, кормила. Об этом ее никто никогда не просил, добавил артист.

По словам народного артиста РФ Александра Розенбаума Моргунова была заботлива по отношению к близким и старалась не проявлять эмоции, которые могли бы кого-то обидеть. С ней, отметил он, было приятно и дружить, и работать.