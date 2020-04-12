«Ненавижу эту эпидемию»: медик из КНР рассказала о работе в «красной зоне»

https://static.news.ru/photo/2688664e-7cca-11ea-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Сотрудница специализированной инфекционной больницы Хошэньшань в Китае Чэнь Минь рассказала о работе с тяжёлыми пациентами с COVID-19. По её словам, сейчас, глядя на пустые палаты, она вспоминает те сложности, через которые пришлось пройти, работая в «красной зоне».

Минь вспомнила о пожилой паре, которая поступила в инфекционное отделение. В какой-то момент состояние одного из супругов стало ухудшаться. Тогда медик нашла номер сына мужчины, и он смог поговорить с ним. Позже заболевший умер, однако его сын поблагодарил медика за то, что она дала услышать голос отца в последний раз.

Другой случай связан с днём рождения одного пациента, который вдруг захотел выпить колы. Медик устроила ему сюрприз и вместе с напитком заказала ещё и закуски.

Парень был так счастлив, поскольку не ожидал, что случайно сказанную им фразу мы воспримем со всей серьёзностью, — приводит её слова РИА Новости.

По словам Минь, сейчас всё произошедшее вспоминается с особым трепетом. Она подчеркнула, что люди смогли выдержать все сложности благодаря любви и дисциплинированности.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что действия китайских властей для борьбы с коронавирусом показали самый эффективный результат. По его словам, опыт этой страны следует использовать в России.