Власти Москвы допустили введение QR-кодов в общественном транспорте
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
14:00, 29 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что использование QR-кодов могут распространить не только на рестораны Москвы, но и на общественный транспорт. Подобная система также может появиться и в магазинах, пишет ТАСС.
Давайте вот так уж прямо — общественный транспорт и магазины, может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть, — сказал Немерюк.
По его словам, почти половина ресторанов и баров столицы подали заявки о работе в «бесковидном» режиме. При этом владельцы летних веранд, которых в Москве более трёх тысяч, могут не проверять у посетителей QR-коды до 11 июля включительно.
Сегодня в Москве выявлен рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки. В столице от осложнений после коронавируса умер 121 человек.
Ранее специалисты описали схемы подделки QR-кодов для прохода в рестораны и кафе Москвы. Аналитик Дмитрий Артимович рассказал, что нередко такие коды привязывают к поддельным сайтам, имитирующим портал госуслуг. Там нужно ввести паспортные данные.