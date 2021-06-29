Власти Москвы допустили введение QR-кодов в общественном транспорте

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что использование QR-кодов могут распространить не только на рестораны Москвы, но и на общественный транспорт. Подобная система также может появиться и в магазинах, пишет ТАСС.

Давайте вот так уж прямо — общественный транспорт и магазины, может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть, — сказал Немерюк.

По его словам, почти половина ресторанов и баров столицы подали заявки о работе в «бесковидном» режиме. При этом владельцы летних веранд, которых в Москве более трёх тысяч, могут не проверять у посетителей QR-коды до 11 июля включительно.

Сегодня в Москве выявлен рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки. В столице от осложнений после коронавируса умер 121 человек.

Ранее специалисты описали схемы подделки QR-кодов для прохода в рестораны и кафе Москвы. Аналитик Дмитрий Артимович рассказал, что нередко такие коды привязывают к поддельным сайтам, имитирующим портал госуслуг. Там нужно ввести паспортные данные.