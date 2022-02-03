Немецким журналистам запретили допуск в Госдуму

В пресс-службе Государственной думы сообщили, что журналистам германской телерадиокомпании Deutsche Welle запретили допуск в нижнюю палату парламента. Соответствующее поручение подписал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Мера стала ответом на запрет вещания телеканала RT DE в Германии, сообщает РИА Новости.

В ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную Думу журналистов германской телерадиокомпании «Дойче Велле», — сказано в пресс-релизе.

Немецким журналистам также будет отказано в аккредитации на мероприятия Государственной Думы.

Ранее МИД ФРГ осудил вводимые Россией ограничения против телеканала Deutsche Welle, работу которого российское внешнеполитическое ведомство заблокировало в качестве ответного шага на запрет RT DE в Германии. С заявлением выступил пресс-секретарь Федерального Министерства иностранных дел, подчеркнув, что действия российских властей ведут к росту напряжённости между странами, а приостановка работы RT DE связана с отсутствием лицензии.

По информации ведомства, канал функционировал в Германии без лицензии и даже не обращался за ней, несмотря на законные требования. Кроме того, проверка лицензирования производится не правительством, а является обязанностью ответственных, независимых государственных органов СМИ, которые и вынесли приговор российскому каналу.