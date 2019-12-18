https://static.news.ru/photo/494d699e-225d-11ea-a1b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции высказался об убийстве в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкие власти обвиняют в преступлении россиянина.

Прокомментировать инцидент попросил российского лидера журналист издания Spiegel. Путин ответил, что вопрос обсуждался лишь на уровне пресс-служб, а официального запроса через правоохранительные ведомства не было. Президент России подчеркнул, что Москва предупреждала Берлин о преступном прошлом Хангошвили и о потенциальной угрозе, которую он представляет.

Ещё раз скажу, что говорил в Париже (в ходе саммита «нормандской четвёрки». — NEWS.ru): это абсолютный кровавый убийца. Он уничтожил 98 человек в одной из акций, — напомнил Путин.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года, сообщал NEWS.ru. Подозреваемого в убийстве россиянина арестовали. 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании преступления, несмотря на неоднократные запросы.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.