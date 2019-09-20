https://static.news.ru/photo/89c4d32e-dc15-11e9-85a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Немецкий журналист Доминик Калус поделился впечатлениями о жизни в России и рассказал о сложностях, возникающих из-за того, что россияне не знают английского языка и не улыбаются.

Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же, как и любая просьба о помощи в общественном месте, — написал он в своей статье для портала Ostexperte.de.

Кроме того, представитель СМИ посетовал, что навязанная улыбка считается в России грубой и фальшивой, так как без причины улыбаться у россиян не принято.

При этом автор статьи был удивлён любовью жителей РФ к книгам.

Русские знают и любят своих писателей, — написал журналист, добавив, что большинство немцев не интересуются литературой.

Калус также похвалил российский Интернет, который, по его мнению, гораздо стабильнее, чем в Европе.

Тому, для кого Россия ещё ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда, — заключил он.

Ранее News.ru писал о том, что журналистка из Финляндии Черстин Крунвалль сравнила Москву и Петербург, усомнившись, что колыбель трёх революций является культурной столицей России. Склонность петербуржцев характеризовать свой город именно так вызывает у неё «тихую улыбку».