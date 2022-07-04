Немецкий провал: как связаны дела Ивана Сафронова и Дмитрия Талантова Уголовному преследованию подверглись уже двое защитников обвиняемого в госизмене журналиста «Коммерсанта». Что происходит в процессе над ним?

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста

На прошлой неделе за пост в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) с критикой действий российской армии на территории Украины отправили под арест президента Адвокатской палаты Удмуртской Республики Дмитрия Талантова. В понедельник, 4 июля, его арест будет обжалован. Талантов был одним из адвокатов бывшего журналиста «Коммерсанта» и экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого судят по обвинению в госизмене. По словам защитников Сафронова, в суде уже развалился один из эпизодов его дела.

Сравнил с нацистскими практиками

Адвокатов будет ещё больше, это выражение профессиональной солидарности. Он сам никого не нанимал, — рассказывает NEWS.ru Мария Немова, один из семи защитников Дмитрия Талантова.

Онлайн-петицию в его защиту уже подписали более 400 российских юристов. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник отметил в разговоре с NEWS.ru, что федеральная палата просила суд отклонить ходатайство об аресте Талантова.

Адвокат был задержан в Ижевске 28 июня и этапирован в Москву. На малой родине Талантова было проведено четыре обыска, в том числе в республиканской палате адвокатов: силовики искали технику, с которой он мог делать посты на странице в соцсети. 30 июня Талантова отправили в СИЗО до 21 августа. Ему вменяется часть 2 статьи 207.3 УК — распространение фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Она предусматривает наказание от штрафа в 3–5 миллионов рублей до заключения в колонию на срок от 5 до 10 лет.

Талантов вел личную страницу в Facebook, где резко высказывался о российской спецоперации на Украине. В частности, в апреле он сделал запись, в которой сравнил действия российских войск в «Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче» с «крайними нацистскими практиками». Это был не единственный пост Талантова о событиях на Украине, после его задержания вся страница Талантова переведена в режим доступа «для друзей».

Фото: Пресс-служба Черемушкинского суда/ТАСС Адвокат обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Дмитрий Талантов (в центре), обвиняемый по делу о дискредитации российской армии

Адвокат Немова рассказывает, что Дмитрий Талантов не отрицает, что опубликовал ту самую запись в Facebook, при этом не считает, что совершил преступление. Со всех адвокатов по делу Талантова следствие берет подписку о неразглашении материалов дела.

Дело о посте было заведено в Москве, понятыми при осмотре страницы в Facebook, по данным объединения «Первый отдел», с которым сотрудничал Талантов, выступили Михаил Сенькин, работник столовой в одном из УВД, и бывший полицейский Борис Токиев.

Автор под ником Бори Токиев ведет страницы во «ВКонтакте» (перевел в режим «для друзей» после публикации), «Яндекс.Дзене» и Instagram, где в большом количестве публикует символику с буквой Z, участвовал в митинге Антимайдана, в качестве журналиста сотрудничал с изданием «Петровка, 38» — еженедельной газетой московского главка МВД. После публикации «Первого отдела» со страницы некоего Бориса Токиева на портале «Проза.ру» пропал эротический рассказ о сексе с несовершеннолетней. Борис Токиев, выступавший понятым по делу Талантова, отказался от комментария NEWS.ru, а Сенькин бросил трубку и не ответил на СМС-сообщение после звонка.

Основное дело

Собеседник NEWS.ru среди удмуртских адвокатов говорит, что Талантов на данный момент не вел в своем регионе какие-либо резонансные дела, которые могли бы стать поводом для преследования. При этом он «много лишнего позволял себе в политическом плане». Самым громким делом, в котором участвовал Талантов на момент ареста, был процесс против бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Сафронова задержали в 2020 году по обвинению в госизмене. Уголовное дело засекречено.

Сафронов отрицает свою вину, сейчас его дело рассматривается в суде, в конце мая прокуратура закончила представлять свои доказательства.

Евгений Смирнов, другой адвокат Сафронова, считает странным, что Талантова решили арестовать за пост в Facebook трехмесячной давности и ещё в важный момент по делу Сафронова, когда свои доказательства начала представлять защита.

Ввиду секретности дела Сафронова, ввиду того, что с копиями материалов дела Сафронова мы можем знакомиться только в суде, вся работа между адвокатами поделена. Талантов как раз занимался блоком вопросов, которые мы сейчас представляем в суде, — говорит Смирнов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста

В разрешениях на обыски у Талантова, которые следователям выдал Черемушкинский районный суд Москвы, прописан запрет на копирование материалов, составляющих адвокатскую тайну. Этот запрет защиту Сафронова не успокаивает.

Если они взломают технику, они могут получить доступ к адвокатским досье по делу Сафронова, — отмечает Смирнов.

По мнению Смирнова, в деле Сафронова прокуратура выступила неубедительно.

Прокуратура привела в суд 10% свидетелей, которых допросили на стадии следствия. Ни один из них не дал показаний, что Иван совершал инкриминируемые ему деяния. По факту свидетели обвинения оказались свидетелями защиты. Не установлено ни одного лица, у которого Сафронов получил бы гостайну, — утверждает Смирнов.

По данным адвоката, вся информация, которая с точки зрения обвинения является гостайной, была опубликована в статьях Сафронова в «Коммерсанте». Причем еще до тех дат, в которые, по версии следствия, он передал её представителям немецкой и чешской разведок.

Дело журналиста Сафронова уникально тем, что Талантов — уже второй его адвокат, подвергшийся уголовному преследованию. В прошлом году дело завели на адвоката Ивана Павлова (признан Минюстом физлицом, выступающим в качестве СМИ-иноагента), который после этого покинул Россию.

Мы имеем дело с определенными должностными лицами следственного управления ФСБ. Старшим следователем по особо важным делам Александром Чабаном, полковником юстиции. Мы не только в деле Сафронова, в пяти других делах с ним пересекались (Иван Павлов и Евгений Смирнов защищали многих обвиняемых в госизмене. — NEWS.ru). Инициатива подогревается в первую очередь им, — заявил Павлов NEWS.ru.

Важным эпизодом засекреченного процесса Сафронова, по мнению его защиты, был допрос в суде Демури Воронина, которому Сафронов якобы передал сведения для немецкой разведки. Воронин — политконсультант, живший в России и Германии, также арестован за госизмену. После ареста практически вся информация о Воронине была удалена из открытого доступа, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и признании вины.

Среди свидетелей было лицо, заключившее досудебное соглашение, вроде бы предполагающее показания против Сафронова. Даже он внезапно дал показания, полностью Сафронова оправдывающие, — рассказывает Павлов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело самого Воронина ещё не ушло в суд, что может привести к назначению ему большего, чем предполагалось, срока лишения свободы. После провала с немецким эпизодом в деле Сафронова остается чешский.

[У прокуратуры] есть только переписка с [другом Ивана Сафронова, чешским журналистом Мартином] Ларишем, где в журналистском стиле обсуждаются вопросы по профилю Ивана. Эта переписка интерпретируется как сбор и передача секретной информации, — говорит Павлов.

Собеседник NEWS.ru, близкий к группе поддержки Ивана Сафронова, говорит, что вряд ли стоит рассчитывать на оправдательный приговор, но успехом была бы переквалификация обвинения Сафронову, которая помогла бы ему выйти в зале суда «за отсиженным» — в «Лефортово» журналист провел почти два года.

Пресс-служба Генпрокуратуры не ответила на предложение NEWS.ru дать комментарий по делу Ивана Сафронова.