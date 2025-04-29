Немецкий картофельный салат: ароматная закуска с беконом и лучком

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Немецкий картофельный салат — настоящая находка для любителей простых, но насыщенных блюд. Нежная картошка, пикантный бекон, хрустящий лучок и пряная заправка создают гармоничный вкус, который покорит вас с первой ложки.

Ингредиенты:

500 г картофеля (в мундире);

50 г бекона (или копченой грудинки);

1 красная луковица;

3 ст. л. яблочного уксуса;

2 ст. л. горчицы;

100 мл бульона (овощного или куриного);

зелень (петрушка/укроп), соль, перец.

Способ приготовления:

Отварите картофель в мундире до готовности, остудите и нарежьте ломтиками. Обжарьте бекон до хруста, добавьте мелко нарезанный лук и пассеруйте 2 минуты. Смешайте уксус, горчицу и бульон — это заправка. В миске соедините картофель, бекон с луком и заправку, аккуратно перемешайте. Посыпьте зеленью, дайте настояться 15 минут — и подавайте!

Подавайте салат теплым — так он особенно ароматен! Отлично сочетается с жареными колбасками или солеными огурцами. Идеально подходит как гарнир, закуска или самостоятельное блюдо.

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