Немецкий картофельный салат — настоящая находка для любителей простых, но насыщенных блюд. Нежная картошка, пикантный бекон, хрустящий лучок и пряная заправка создают гармоничный вкус, который покорит вас с первой ложки.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля (в мундире);
- 50 г бекона (или копченой грудинки);
- 1 красная луковица;
- 3 ст. л. яблочного уксуса;
- 2 ст. л. горчицы;
- 100 мл бульона (овощного или куриного);
- зелень (петрушка/укроп), соль, перец.
Способ приготовления:
- Отварите картофель в мундире до готовности, остудите и нарежьте ломтиками.
- Обжарьте бекон до хруста, добавьте мелко нарезанный лук и пассеруйте 2 минуты.
- Смешайте уксус, горчицу и бульон — это заправка.
- В миске соедините картофель, бекон с луком и заправку, аккуратно перемешайте.
- Посыпьте зеленью, дайте настояться 15 минут — и подавайте!
Подавайте салат теплым — так он особенно ароматен! Отлично сочетается с жареными колбасками или солеными огурцами. Идеально подходит как гарнир, закуска или самостоятельное блюдо.
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