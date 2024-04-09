Немецкая журналистка получила убежище в России Немецкой журналистке Дагмар Хенн предоставили временное убежище в России

Немецкой журналистке Дагмар Хенн предоставили временное убежище в России, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, женщина приехала в РФ по приглашению телеканала RT в мае 2022 года. Хенн пишет материалы об обстановке в Германии, а также освещает происходящие в России события.

В торжественной обстановке начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей Журин вручил гражданке Федеративной Республики Германия Хенн Дагмар Ингеборг свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, — рассказала Волк.

Представитель МВД подчеркнула, что журналистка из Германии поддерживает политический курс России, в том числе по поводу специальной военной операции на Украине. По словам Волк, Хенн не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в своей безопасности на территории ФРГ.

Ранее украинская певица Таисия Повалий получила гражданство России и проголосовала на выборах президента, которые прошли 15-17 марта. Артистка заявила, что отдала свой голос за счастливое будущее страны. По словам Повалий, она гордится тем, что является частью великого народа. Артистка проживает на территории России с начала спецоперации.