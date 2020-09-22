Немецкая клиника Charité отказалась от заявлений о состоянии Навального

https://static.news.ru/photo/24d6194c-fd7e-11ea-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/Global Look Press

Берлинская клиника Charité, где проходил лечение оппозиционный политик Алексей Навальный, не планирует делать каких-либо дальнейших заявлений о состоянии здоровья пациента.

Не планируем делать никаких дальнейших заявлений. Нам ничего не известно о подготовке таких заявлений, — сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

Ранее стало известно, что Навальный 22 сентября был выписан из стационара Charité. Местные врачи не исключили, что его здоровье полностью восстановится. Там отметили, что состояние его здоровья позволяет прекратить неотложное лечение.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.