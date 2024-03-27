«Нельзя уподобляться»: Ревва высказался о смертной казни для террористов Ревва не поддержал идею о смертной казни для террористов из «Крокуса»

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Александр Ревва

Актер и исполнитель Александр Ревва на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» заявил журналистам, что не поддерживает идею о смертной казни для террористов, устроивших атаку в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, важно сохранять человечность и не уподобляться убийцам.

Для меня любая смерть человеческая — это страшно. И смертная казнь тоже вопрос очень сложный. Нельзя уподобляться, надо максимально сохранять в себе человечность, доброту, — сказал шоумен.

Вместе с этим он назвал террористов нелюдями и отметил, что их действия не поддаются логике. Ревва подчеркнул, что терроризм — это страшное явление.

Ранее Александр Ревва призвал россиян сплотиться после трагедии в «Крокус Сити Холле». При этом он назвал озлобленность, которая иногда вырывается из людей наружу, логичной реакцией. Вместе с этим он уверен, что музыка помогает бороться. Он отметил, что она во все времена оказывала исцеляющее действие на душу человека.

В свою очередь певица Наталья Подольская рассказала, как важно после теракта в «Крокусе» не замыкаться в себе и делиться горем. По ее словам, она хочет своим примером показывать людям, как справляться с трагедией.