Нелестно высказавшийся о русском языке профессор Гусейнов ушёл из ВШЭ

https://static.news.ru/photo/8a536014-ec57-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Гасан Гусейнов Фото: ВШЭ

Доктор филологических наук Гасан Гусейнов больше не преподаёт в Высшей школе экономики (ВШЭ).

Я больше не работаю в Вышке, — сообщил Гусейнов одной из студенток на вопрос о курсе по риторике.

Копия их переписки была опубликована в Telegram-канале востоковеда Игоря Дмитриева. Позже информацию об уходе Гусейнова подтвердил РБК источник в ВШЭ.

Профессор Высшей школы экономики оказался вовлечённым в крупный скандал осенью прошлого года после своей публикации в Facebook, где он назвал русский язык «клоачным и убогим». Тогда Гусейнов уверял, что его неправильно поняли, однако ректор вуза Ярослав Кузьминов посоветовал преподавателю «помнить о чувстве такта и репутации своих коллег при выходе в публичное пространство».

Позже в июле текущего года Гусейнов оказался в центре ещё одного скандала. Он поддержал высказывание американской писательницы Сьюзен Зонтаг, назвавшей захват заложников на Дубровке в 2002 году «национально-освободительной борьбой чеченского народа».

NEWS.ru писал тогда, что в ВШЭ считают неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов и пообещали дать правовую оценку высказыванию профессора.