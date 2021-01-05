Нелёгкие деньги: эксперты рассказали, как в 2021 году добиться повышения

Новогодние каникулы — это идеальное время для постановки новых целей на ближайшие несколько месяцев. В том числе в этот период большинство россиян задумываются об увеличении своих доходов и карьерном росте. По словам экспертов, к этому вопросу нужно подходить со всей серьёзностью и просить повышения в должности или зарплате в определённое время, зная правильную тактику. Когда россиянам стоит заводить столь важный разговор с начальством, почему рынок труда в 2021 году вернётся к привычной сезонной динамике и какие секреты помогут каждому развиваться и зарабатывать больше, выяснял NEWS.ru.

Грамотная «засада»

Самым подходящим временем для разговора с работодателем о продвижении по карьерной лестнице считается конец года. Именно в этот период каждая компания закладывает бюджет на ближайшие 12 месяцев. Но это не значит, что до декабря 2021 года россиянам стоит забыть об этой идее. Просто нужно знать несколько важных моментов. Как рассказал NEWS.ru HR-специалист Гарри Мурадян, в первые пару месяцев года категорически нельзя просить своего начальника об увеличении зарплаты. Большинство россиян перед праздниками и так получили премии. Поэтому подобные заявления работодатель может расценить как жадность или даже наглость. Другое дело — воспользоваться ситуацией, если такие возможности появятся.

В начале года можно просить повышения в должности, если в вашей компании решили сократить какой-то отдел, а вы понимаете, что можете взять оставшихся сотрудников под свой контроль и возглавить это направление. В таких обстоятельствах не стоит бояться проявлять инициативу. Новый год — это ведь период новых возможностей, и нужно действовать. Если говорить не про повышение в должности, а просто об увеличении зарплаты, стоит поработать минимум три месяца и только потом подходить с этими просьбами к начальству. Вы должны показать какую-то ощутимую положительную динамику от проделанной вами работы. Гарри Мурадян HR-специалист HR-специалист

Эксперт уточнил, что принципиально важный аргумент — показать результаты ваших действий и уже после этого обсуждать вопрос увеличения вознаграждения. Причём в таком разговоре стоит рассказывать о своих достижениях в разрезе «до» и «после». Например, при трудоустройстве сотрудник хорошо выполнял ряд обязанностей, но не обладал какими-то дополнительными навыками. Со временем он их приобрёл, значит, вполне логично, что сможет осилить новые задачи, поэтому в таком случае стоит пересмотреть и условия оплаты его работы.

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На круги своя

Подобные разговоры о рабочих реформах стоит отложить до весны ещё по одной причине. Если работодатель ответит отказом на инициативу или просьбу сотрудника, возможностей найти новую работу с подходящими условиями в этот период должно быть больше. Как добавил Гарри Мурадян, в 2021 году снова будет действовать устоявшееся правило, что с марта по май компании начинают активный поиск новых сотрудников. В этот раз пандемия не должна стать препятствием и изменить привычную динамику.

Во-первых, за это время государство научилось успешно контролировать ситуацию с пандемией. Во-вторых, началась вакцинация от коронавируса. Плюс у нас теперь есть чёткая законодательная база, которая регулирует поведение работодателей с удалёнными сотрудниками. Да и сами россияне уже научились работать в дистанционном формате, а это очень важно. То есть суммируя все эти факторы, можно сказать, что рынок труда перестроился под новые условия. Поэтому ситуация с трудоустройством будет восстанавливаться, — заключил HR-специалист.

Бизнес-подход

Чтобы разговор о повышении зарплаты закончился положительно и кому-то из россиян не пришлось после искать новую работу, нужно знать основной подход к обсуждению этого вопроса. Любому работодателю интересны лишь те предложения, благодаря которым он сможет увеличить прибыль компании. Поэтому формулировать аргументы в свою пользу нужно исходя из этого, пояснил в беседе с NEWS.ru эксперт по ведению переговоров Алексей Кобелюк. По мнению специалиста, это правило универсально для разных отраслей.

Просить повышения потому, что вы долго занимаете должность или просто хотите больше зарабатывать, — плохой вариант. Начальство согласится на этот шаг только если будет понимать, что от предлагаемых вами действий повысится прибыль. Ведь деньги, которые сотрудник приносит компании, соизмеримы с его зарплатой (примерно один к десяти). То есть нужно всегда откуда-то брать ресурс, чтобы платить больше. Поэтому стоит непринуждённо вывести работодателя на разговор и чётко обозначить его тематику. Идеальная конструкция — «мне нужно 10 минут, чтобы поговорить с вами о развитии нашей компании, я придумал отличную бизнес-идею, которая позволит увеличить прибыль». Алексей Кобелюк эксперт по ведению переговоров, архитектор речи и мышления эксперт по ведению переговоров, архитектор речи и мышления

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По словам специалиста, также следует тщательно подготовиться к презентации своей идеи. Изучить вопрос, грамотно упаковать всю информацию и правильно её донести. В таком случае работодатель с лёгкостью согласится на прибавку к зарплате. Алексей Кобелюк добавил, что тем россиянам, для кого важен только финансовый аспект, стоит уже в январе начать мониторить подходящие вакансии и рассматривать их в качестве запасного варианта.

Если же работника устраивают и другие моменты на нынешнем месте — хороший коллектив, интересные задачи, удобное месторасположение, — то нужно просто проявлять больше инициативы и чаще выдвигать новые идеи. Эксперт по ведению переговоров заверил, что так россияне смогут быстро подняться по карьерной лестнице и больше зарабатывать.