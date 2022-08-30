«Нектар богов»: названы полезные для здоровья свойства пчелиного меда Пчеловод Аксенов: употребление пчелиного меда способствует улучшению качества сна

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Пчелиный мед называют нектаром богов из-за его пользы для здоровья, сообщил пчеловод Виктор Аксенов. В разговоре со «Слово и Дело» он пояснил, что этот натуральный продукт является источником многих важных для организма микроэлементов, а пчелиная пыльца в его составе способствует образованию новых клеток. Кроме того, мед успокаивает нервную систему и улучшает качество сна, отметил специалист.

Пчелиный мед издавна считается нектаром богов. Прежде всего он полезен тем, что этот продукт уже переработан пчелами за нас. <...> Помимо того, он имеет в своем составе много микроэлементов, необходимых для здоровья человека. В нем также содержится цветочная пыльца, полезная для образования новых клеток организма, — подчеркнул владелец пасеки.

Аксенов напомнил, что у меда есть разные сорта, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами. Например, редкий чернокленовый мед называют «царь медов» за то, что по количеству микроэлементов ему нет равных. В гречишном меде содержится много железа, поэтому он имеет такой темный цвет, объяснил специалист.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее предупредила, что по калорийности мед ни чем не уступает обычному сахару, поэтому может нанести вред здоровью. С особенной осторожностью его следует употреблять людям, склонным к лишнему весу и страдающим сахарным диабетом. Кроме того, это лакомство противопоказано детям в первый год жизни.